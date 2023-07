“Tiene que irse ya de PSG”: el mensaje que recibió Kylian Mbappé de un excrack del Real Madrid

El crack mundial Kylian Mbappé está viviendo momentos claves sobre su permanencia en el París Saint Germain (PSG), club donde el presidente Nasser Al-Khelaifi le puso un ultimátum: si no renueva su contrato, será colocado en venta en este mercado de fichajes.

El delantero francés de 24 años envió una carta anunciando que no ampliará su contrato, que vence en 2024. Por ello, la dirigencia del cuadro parisino tiene una postura clara de no dejar ir gratis a su mejor jugador el próximo año.

Al margen de lo que se vive en la interna, Mbappé recibió un consejo del alemán Bernd Schuster, que en su momento se desempeñó como futbolista y entrenador en el Real Madrid.

Schuster asegura que Real Madrid debe fichar a Mbappé porque necesita goles. "No me imagino a Joselu convirtiéndose en el delantero centro habitual del Real Madrid. Cristiano Ronaldo y Karim Benzema siempre han marcado 30 o 40 goles por temporada en los últimos diez años, Joselu no los hará. Por eso creo que Florentino Pérez fichará a Mbappé este verano", señaló.

Asimismo, señaló que el nacido en Bondy está perdiendo sus mejores años en PSG. "Mbappé tiene que meterse en una de las tres mejores ligas de Europa lo antes posible, y el Real Madrid todavía necesita un delantero que le garantice al menos 30 goles. Cada vez es más grande la decepción en el PSG. Está perdiendo sus años dorados allí. Tiene que irse ya del PSG", agregó en entrevista a Bild.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

¡Los 2️⃣7️⃣ jugadores convocados para el primer amistoso de la temporada 🆚 @HAC_Foot! 📋🔴🔵



📺 ¡No te lo pierdas en #PSGTV Premium y en nuestro canal de Twitch!#PSGHAC https://t.co/hDJQcXvdbl pic.twitter.com/M7o5QmbJaP — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 20, 2023

¿Kylian Mbappé viajará a la gira de PSG en Japón?

París Saint Germain (PSG) no goza del mejor ambiente en la interna. Con la nueva era de Luis Enrique en el banquillo y tras la salida de Lionel Messi, los reflectores son acaparados mayormente por Kylian Mbappé, cuya permanencia en el cuadro parisino es el tema deportivo más importante en Francia. A la vez, en España, su posible fichaje también ya suma capítulos.

La postura de PSG no ha cambiado: venta o renovación. En esa circunstancia, Mbappé se mantiene tranquilo. Desde Francia, se informó que su idea es cumplir el contrato hasta mediados del 2024, tal como dio a conocer mediante una carta formal. Sin embargo, la dirigencia del club galo se rehúsa a que su máxima estrella se vaya gratis en la próxima temporada.

Esta semana, el atacante de 24 años volvió a entrenar, se mostró más activo cuando compartió momentos con su hermano menor Ethan, que a sus 16 años de edad milita en las categorías inferiores del club parisino.

Mientras Mbappé no tiene interés en accionar el año adicional hasta 2025, el presidente del club Nasser Al-Khelaifi ya decidió que no lo dejará partir gratis en 2024, abriendo la posibilidad que Kylian se vaya en este mercado de fichajes. Si es así, seguramente su próximo destino sería el Real Madrid, club donde jugaron sus ídolos de infancia, Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane.

NUESTROS PODCASTS

Cuánto dinero se necesita para mejorar el acceso y la calidad de agua en el Perú?

En la zona rural, solo el 5.5% de los hogares consume agua clorada libre de bacterias y parásitos. Mientras tanto, en la zona urbana, una de cada diez viviendas no está conectada a una red de agua pública, es decir, ni siquiera cuentan con caños. ¿Qué efectos tiene esta carencia en la salud, la educación y la economía?