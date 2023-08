Lionel Messi nunca quiso ir al PSG: "Mi salida a París no era algo que yo deseaba", dijo 'Leo'

Quería seguir en el Camp Nou. Lionel Messi, crack del Inter Miami, reconoció que su fichaje por el PSG en 2021 no era algo que él deseaba y su adaptación a Francia "se hizo difícil" porque "no quería" irse del Barcelona, en su primera rueda de prensa desde su incorporación al club estadounidense.

"Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no quería irme del Barcelona. Fue algo que pasó de un día para otro y se hizo difícil, todo lo contrario de lo que me está pasando ahora acá (en Miami)", afirmó Lionel Messi en conferencia de prensa.

Messi, campeón del Mundial Qatar 2022, subrayó repetidamente en los 20 minutos de su rueda de prensa que su estancia en la tienda parisina fue "complicada" y que ahora su familia y él están muy felices en Miami.

'Leo' consideró además que con su triunfo en la Copa del Mundo consiguió "todos los objetivos" que se había dado para su carrera y que, también por esa razón, ya no le da particular "importancia" al próximo Balón de Oro.

"Si bien es un premio importante, uno de los más lindos a nivel individual, nunca le di importancia. Lo más importante para mí siempre fueron los premios a nivel grupal. Tuve la suerte de haber podido conseguir todo en mi carrera, y después de haber ganado el Mundial, estoy pensando menos en eso. No lo pienso, si llega bien, y si no, no pasa nada", dijo.

Respecto al nivel alcanzado por el Inter Miami en apenas unos partidos, el astro argentino Lionel Messi no se mostró sorprendido. "Estábamos preparados para intentar competir" en la Leagues Cup, declaró.

El torneo de verano, en el que se afrontan equipos de la MLS (Estados Unidos y Canadá) y la liga mexicana, será la primera oportunidad de ganar un trofeo para el Inter Miami, un equipo con resultados mediocres en sus tres años de vida.

Este sábado, su elenco chocará en la gran final del torneo cuando se vea las caras contra el Nashville FC en condición de visitante. De ganar, sería el primer título en la historia del Inter Miami. (EFE/AFP)

