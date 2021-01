La celebración del hijo de Messi por su golazo contra Granada. | Fuente: @antonelaroccuzzo

Lionel Messi fue clave este sábado para que Barcelona golee 4-0 al Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes por la fecha 18 de LaLiga Santander 2021. Y es que el delantero argentino colaboró con su equipo con un doblete (los otros dos tantos los hizo el francés Antoine Griezmann).

En el campo de juego, Lionel Messi se asoció en gran manera con sus compañeros en Barcelona para sacar los tres puntos sobre Granada en condición de visitante. En su vivienda, toda su familia festejó por su actuación, sobre todo su segundo hijo Mateo.

Y es que la esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, subió un video a su cuenta oficial de Instagram a modo de historia en donde se puede ver cómo el pequeño Mateo festejó por la anotación de su padre. Empezó a saltar y gritar en su casa en Barcelona.

Mateo Messi celebra gracias a su padre Lionel

Mateo no dudó en celebrar por el golazo de su padre. | Fuente: @antonelaroccuzzo

El técnico culé, el neerlandés Ronald Koeman, apostó por el mismo once del miércoles en el triunfo ante el Athletic Club (2-3) pero con una nueva pareja de centrales al actuar Óscar Mingueza en lugar del francés Clement Lenglet, ausente por sanción, y el galo Samuel Umtiti en el sitio del uruguayo Ronald Araujo, que tuvo molestias en el calentamiento.



Diego Martínez no pudo contar al final en el Granada por lesión con el medio francés Maxime Gonalons y dejó de inicio en el banquillo a Luis Milla, que acaba de superar el coronavirus, por lo que introdujo hasta cinco cambios en su once respecto al que usó en la derrota de la jornada anterior en Eibar (2-0).



El partido, en donde Lionel Messi fue cambiado a los 64', comenzó con ritmo y un prometedor inicio de los locales, ya que en los primeros compases Antonio Puertas obligó a hacer una gran parada al meta neerlandés Marc Andre Ter Stegen. (EFE)