Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Alianza Lima va con ilusión: íntimas viajaron a Brasil para el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima es el vigente campeón de la Liga Peruana de Vóley.
Alianza Lima es el vigente campeón de la Liga Peruana de Vóley. | Fuente: Alianza Lima Vóley
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Alianza Lima partió rumbo a la ciudad de Sao Paulo en donde será parte del Mundial de Clubes de Vóley 2025.

Alianza Lima quiere dar la hora a nivel internacional. Y es que el plantel íntimo será parte del Mundial Femenino de Clubes de Vóley 2025, el cual está programado a jugarse desde el 9 al 14 de diciembre en Sao Paulo (Brasil).

El plantel de Alianza Lima viajó rumbo a territorio brasilero durante la noche del miércoles para ser parte del Mundial de Clubes de Vóley. Fue por medio de sus redes sociales que el elenco blanquiazul dio cuenta del viaje de sus jugadoras, las cuales son dirigidas por el DT argentino Facundo Morando.

"Brasil, allá vamos", fue el corto mensaje en las redes de Alianza, en el que se aprecia a su plantel a poco de embarcar hacia el vecino país sudamericano.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Clarivett Yamily Yllescas es parte del plantel de Alianza Lima.
Clarivett Yamily Yllescas es parte del plantel de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima Vóley

No todo quedó allí porque en la previa el equipo, que es el actual campeón de la Liga Peruana de Vóley, fue despedido por un grupo de hinchas en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

"Junto a ustedes en cada gran paso que damos. ¡Gracias por acompañarnos desde el inicio!", remarcaron.

Grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Grupo A

  • Osasco Sao Cristovao (Brasil)
  • Savino Del Bene Scandicci (Italia
  • Alianza Lima (Perú)
  • VC Zhetysu (Kazajsitán)

Grupo B

  • Imoco Conegliano (Italia)
  • Dentil Praia (Brasil)
  • Orlando Valkyries (Estados Unidos)
  • Zamalek (Egipto)

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley

Fecha 1

Alianza Lima vs. Osasco

  • Día: 9 de noviembre
  • Hora: 6:30 p.m. hora peruana

Alianza Lima vs. VC Zhetsysu

Día: 10 de diciembre 

Hora: 11:30 a.m. hora peruana

Alianza Lima vs. Savino Del Bene Scandicci

  • Día: 11 de diciembre
  • Hora: 3:00 p.m. hora peruana

¿Cuál es el plantel de Alianza para el Mundial de Clubes de Vóley?

Exterior: Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Nayeli Yabar, Ysabella Sánchez, Maeva Orlé (Francia) y Elina Rodríguez (Argentina)

Central: Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas y Meegan Hart (Estados Unidos).

Opuesta: Janiz Féliz (República Dominicana).

Armadora: María Alejandra Marín (Colombia) y Doris Manco (Colombia).

Líbero: Zahira Quiñe y Esmeralda Sánchez.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Alianza Lima Vóley Mundial de Clubes de Vóley

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Deportes

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA