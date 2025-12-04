Alianza Lima va con ilusión: íntimas viajaron a Brasil para el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima quiere dar la hora a nivel internacional. Y es que el plantel íntimo será parte del Mundial Femenino de Clubes de Vóley 2025, el cual está programado a jugarse desde el 9 al 14 de diciembre en Sao Paulo (Brasil).

El plantel de Alianza Lima viajó rumbo a territorio brasilero durante la noche del miércoles para ser parte del Mundial de Clubes de Vóley. Fue por medio de sus redes sociales que el elenco blanquiazul dio cuenta del viaje de sus jugadoras, las cuales son dirigidas por el DT argentino Facundo Morando.

"Brasil, allá vamos", fue el corto mensaje en las redes de Alianza, en el que se aprecia a su plantel a poco de embarcar hacia el vecino país sudamericano.