Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Nueva piel: Argentina presentó su camiseta con la que jugará el Mundial 2026

Alexis Mac Allister vista la camiseta de la Selección de Argentina.
Alexis Mac Allister vista la camiseta de la Selección de Argentina. | Fuente: Adidas
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Además de Perú, la Selección de Argentina tiene nueva indumentaria para sus próximos cotejos.

El uniforme del actual monarca. Argentina presentó la nueva camiseta que utilizará durante el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

La Asociación Argentina de Fútbol (AFA) dio a conocer el nuevo uniforme a través de sus redes sociales, junto a un comunicado titulado 'La Selección Argentina tiene nueva piel".

"El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas", expresó la cuenta oficial de la albiceleste en Instagram, junto a un montaje de su capitán, Lionel Messi, con la nueva camiseta. El nuevo uniforme hará su debut en el amistoso que el actual campeón del mundo jugará contra Angola en la ciudad de Luanda el viernes 14 de noviembre.

Argentina va con nueva camiseta

La indumentaria estará disponible desde este jueves para su compra en la tienda digital de Adidas, la marca que viste a Argentina desde hace más de dos décadas.

"La vestimenta titular de la selección argentina posee sus tradicionales franjas verticales en tres tonos de celeste, inspirados en las camisetas campeonas de 1978, 1986 y 2022", explicó la AFA en su comunicado, que destacó además que en la parte de atrás, a la altura del cuello, la camiseta lleva la insignia "1893", año en que se fundó.

Además de agregar distintas tonalidades al celeste del pecho, la nueva indumentaria también agrega un azul oscuro en la zona del cuello y los hombros, así como en la terminación de las mangas.

La Selección de Argentina, que terminó las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 como líder indiscutido de la clasificación, se reunirá en los próximos días en España antes de viajar a Luanda para enfrentar a Angola, en el que será su último partido de 2025.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección de Argentina Mundial 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA