No solo en la Leagues Cup: Luis Suárez también recibió dura sanción en la MLS por escupitajo

También lo castiga. La MLS sancionó con tres partidos de suspensión al uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, por escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, torneo que también suspendió al Pistolero por seis encuentros adicionales.

Luis Suárez, de 38 años, se perderá la totalidad de la Leagues Cup de 2026 y no estará a disposición del técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, en los encuentros de la MLS contra Charlotte, Sounders y DC United.

“Al finalizar el partido, el jugador del Inter Miami, Luis Suárez, fue reportado por el Cuerpo Arbitral por escupir a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders", es lo que informó la Leagues Cup en un primer momento.

Major League Soccer Announces Disciplinary Action Following Leagues Cup Finalhttps://t.co/5hyFE40ntb — MLS Communications (@MLS_PR) September 8, 2025

La nueva sanción para Luis Suárez

Asimismo, agregó que "de acuerdo con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario impuso una suspensión de seis partidos. En consecuencia, no podrá participar, al menos, en la próxima edición de Leagues Cup hasta cumplir la totalidad de la sanción".

Este lunes, el comité disciplinario de la MLS ordenó la suspensión adicional que Suárez deberá cumplir este mismo año.

Hay que tener en cuenta que el Inter Miami perdió por 3-0 la final de la Leagues Cup contra los Sounders, disputada en Seattle el pasado 31 de agosto.

Además, se añade que a Steven Lenhart -quien es parte del staff de Seattle Sounders- se le revocó su credencial por lo que resta de la temporada 2025 del fútbol norteamericano.

Por otra parte, no se le aumentó la sanción a Sergio Busquets. El volante español fue castigado, en un principio, con dos jornadas.