Duro castigo: Luis Suárez fue sancionado por escupitajo en la final de la Leagues Cup

Es oficial. El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, recibió una suspensión de seis partidos por escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders durante los incidentes ocurridos al término de la final de la Leagues Cup, según anunció el torneo.

Además de Luis Suárez fue sancionado Sergio Busquets, en su caso por "conducta violenta", con una suspensión de dos partidos. Al argentino Tomás Avilés le cayeron otros tres partidos, también por "conducta violenta".

De esta manera, Suárez, Busquets y Avilés, quienes también recibirán multas económicas, deberán cumplir su sanción en la próxima o próximas ediciones de la Leagues Cup.

El español Busquets fue titular contra Seattle Sounders. | Fuente: Inter Miami CF

Suárez, fuera de las canchas de la Leagues Cup

Este domingo pasado, al concluir la final de la Leagues Cup en la que el Sounders salió campeón por 3-0, algunos jugadores y otros miembros de los dos equipos participaron en una tangana. Entre otros incidentes, el 'Pistolero' escupió a un técnico del Sounders.

El atacante charrúa pidió disculpas este jueves en un comunicado por su conducta: "No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así".

"Apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente", dijo Luis Suárez. "Quiero pedir disculpas por mi comportamiento", añadió.

También se pronunció sobre el incidente el Inter Miami, que distribuyó un comunicado en el que "condena los altercados acontecidos tras la final de la Leagues Cup".

"Estas acciones no representan los valores de nuestro deporte y reiteramos nuestro compromiso con mantener los más altos estándares de deportividad dentro y fuera de la cancha", apuntó el club.