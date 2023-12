Luis Suárez vive un drama por su rodilla: "Mi hijo me pide jugar con él y no puedo"

Luis Suárez se despidió con gol de su etapa con el Gremio. El futbolista uruguayo de 36 años anotó en la victoria frente a Vasco Da Gama y de esta manera dejó el club brasileño en medio de una incertidumbre sobre su futuro. ¿Jugará con Lionel Messi en Inter Miami?

Mientras se define su próximo club, Luis Suárez reveló su calvario por una lesión en la rodilla que lo aqueja desde el 2022. Esta dolencia fue la causante de que no siga en Gremio, ya que prefiere no continuar al no encontrarse al 100% de sus condiciones.

"En la rodilla derecha lo que tengo es una híper extensión, no la puedo extender. Eso desde el 2020, que en plena pandemia no pude terminar el tratamiento tras una operación. Todo eso me genera un pinchazo constante. Me falta el cartílago y eso hace que el dolor sea permanente. Por suerte no me genera líquido porque no podría moverla, pero se me traba y no la puedo ni doblar", señaló en entrevista con Sport 890.

Asimismo, el 'Pistolero' Suárez indicó que se siente triste por no poder jugar con su hijo. "Tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar ni un futbol 5 con amigos. La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve, piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo".

El adiós de Luis Suárez con Gremio. | Fuente: Gremio

Luis Suárez juega con pastillas

"Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y horas antes de jugar, me inyectan. Sino, no puedo jugar. De ahí viene la renguera", sostuvo el atacante de Uruguay, que jugó ante Bolivia por las Eliminatorias.

Por otro lado, el exjugador de Barcelona indicó que Gremio quiso que se quede, pero no puede "engañar" por su estado físico.

“No le podía mentir o robar al club. Para mí era fácil quedarme sabiendo que puedo jugar solo uno, dos o tres partidos al mes. El club sabía, me lo decía, que me podía quedar, jugar cuando quisiese, pero no soy así, no puedo mentir, soy un profesional las 24 horas. No puedo engañar a la gente”, expresó en conferencia de prensa.

