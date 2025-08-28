Portero de cuarta división que eliminó al Manchester United reveló que es hincha de los 'red devils' [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Manchester United vive una crisis. El último miércoles, el cuadro que dirige el portugués Rubem Amorim fue eliminado por el Grimsby Town -equipo que juega en la cuarta división de Inglaterra- en la EFL Cup.

Uno de los protagonistas de este cotejo fue el portero Christy Pym, del Grimsby Town. Atajó uno de los tiros del Manchester United y se convirtió en una de las figuras en la tanda de penales, aunque luego del encuentro reveló que simpatiza por los 'Red Devils' desde chico.

"Soy hincha del Manchester United, así que estoy un poco furioso. Las noches son como para jugar al fútbol. Simplemente geniales", le dijo el arquero de Grimsby Town a SKY Sports.

Un Manchester United de mal en peor

Posteriormente, indicó que pudo dar más en la definición de desde los doce pasos para que la misma no llegue al marcador de 12-11.

"Debería haberlo hecho un poco mejor (en la tanda de penales), ¿no? Hice una parada para mantenernos en la victoria y los chicos hicieron el resto. Es genial", remarcó.

Por otra parte, el entrenador del Manchester United mostró su pesar por la dura caída en condición de visitante. Su equipo no pasa por un buen momento.

"La verdad que estoy en shock ya que nos encontramos en un momento de hacer muchos cambios. Necesitamos pelear contra bastantes cosas, pero en estos momentos tenemos que dar la cara. Si no lo hacemos, está claro que algo tiene que cambiar", sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Luego, agregó que "con todo el respeto del mundo, cuando uno choca ante un club de cuarta división, no se trata de su arquero, sino del todo. Es la manera en la que enfrentas la competencias. Mis futbolistas han mandado un mensaje claro".