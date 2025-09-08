Uno más de África: Túnez se convirtió en el nuevo clasificado al Mundial 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Uno más. La victoria por la mínima (1-0) de Túnez ante Guinea Ecuatorial convirtió a la selección de Sami Trabelsi en la segunda de África, junto con Marruecos, en lograr el billete para el Mundial 2026 y en la decimoctava ya clasificada.

Mohamed Ali Ben Romdhane marcó en el minuto 94 para decidir un partido muy reñido y dar a las Águilas de Cartago, como se le conoce a la Selección de Túnez, su séptima participación en una fase final de la Copa del Mundo.

El conjunto de Túnez, con 22 puntos, sumó su séptima victoria en un Grupo H en el que también están Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia, y en el que tiene como único 'tropiezo' un empate ante Namibia (0-0).

Túnez ya está en el Mundial 2026

Hay que tener en cuenta que la última participación tunecina en la Copa del Mundo fue en Qatar 2022, en donde se quedó en la fase de grupos.

Además, nunca pasó de la primera etapa, por lo que su meta clara hacia el campeonato en Estados Unidos, Canadá y México será meterse a los dieciseisavos de final.

Clasificados hasta el momento al Mundial 2026

Conmebol (Sudamérica): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Brasil

Concacaf (Norte y Centroamérica): Estados Unidos, México y Canadá (los tres clasifican directo por ser anfitriones)

UEFA (Europa): aún no hay clasificados

AFC (Asia): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia

OFC (Oceanía): Nueva Zelanda

CAF (África): Marruecos y Túnez