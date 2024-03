Nelson Cabrera, futbolista mal inscrito ante Perú en las Eliminatorias Rusia 2028, anunció su retiro del fútbol

La Selección Peruana hizo una campaña excepcional en las Eliminatorias Rusia 2018. El combinado nacional, dirigido en ese entonces por Ricardo Gareca, clasificó a una Copa del Mundo después de 36 años.

Uno de los principales factores que llevó a la Bicolor al mundial, aparte de las victorias como visitante ante Ecuador y Paraguay, fue el caso Nelson Cabrera.

En el encuentro ante Bolivia, por la fecha 7 de las clasificatorias, Perú cayó derrotado por 2-0. Sin embargo, la mala inscripción del jugador, quien solo tenía tres años viviendo en Bolivia (cuando FIFA indica que deben ser cinco) le permitió a la blanquirroja conseguir tres puntos.

Ocho años después, el futbolista vuelve a las primeras planas. A través de sus redes sociales, anunció su retiro del fútbol.

Nelson Cabrera anunció su retiro del fútbol

El defensor central, nacido en Paraguay, anunció este fin de semana su retiro oficial del fútbol profesional. Por medio de un extenso comunicado, el jugador de 40 años indicó que el principal motivo de su despedida fue la muerte de su padre.

"Oficialmente, es momento de anunciar mi retiro como futbolista profesional. Me invaden muchos sentimientos, pero la partida de mi papá me hizo replantear muchas en mi vida, y las fuerzas para seguir jugando ya no son las mismas de antes", indicó Nelson Cabrera en un primer momento.

"Gracias a todos los que formaron parte de este camino. Ami familia; especialmente a mis padres, esposa e hijos, quienes fueron mi motor en estos 21 años dedicados a lo que tanto me apasiona (...) Gracias a todos los clubes que confiaron en mí, a los hinchas por el cariño y respeto, a la prensa por los elogios y las críticas", complementó.

Nelson Cabrera jugó en Olimpia, Cerro, Porteño, Colo Colo, Cluj, Bolivar, Sportivo Luqueño, Always Ready y Nacional de Potosí. Se consagró campeón en Paraguay y Rumanía.

