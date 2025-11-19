Tendrá su revancha: Alberto Quintero jugará su primer Mundial con la Selección de Panamá

Objetivo cumplido. Panamá será parte del Mundial 2026 al golear 3-0 a su similar de El Salvador en casa en la última jornada de las Eliminatorias Concacaf.

En este partido de la Selección de Panamá, el delantero Alberto Quintero (37 años) tuvo actividad y protagonismo. El exfutbolista de Universitario de Deportes ingresó en el segundo tiempo y fue parte del tercer gol de su conjunto en una buena jugada actividad que terminó en el gol de José Rodríguez a los 85'.

Es así que Quintero mostró toda su emoción por ser parte de una Copa del Mundo por primera vez luego de lo que fue su fallida participación en Rusia 2018. "La verdad que estoy feliz porque Dios es justo. Nunca perdí la esperanza y desde que llegué les dijo que no pierdan la esperanza", le dijo a RPC.

Panamá, con Alberto Quintero, al Mundial

Además, el popular 'Chiquitín' -que no logró títulos con la 'U'- indicó que nunca perdió la fe para estar en el Mundial del próximo año.

"Surinam es el único equipo que no ha flaqueado y le tocaba jugar con presión. Sabíamos que teníamos que ganar, en casa, y después podía pasar cualquier cosa.Surinam perdió (...) Nos unimos como país y todos estuvimos por el mismo sueño. La prensa mandó los mensajes cuando se lo pedimos", agregó.

Hay que tener en cuenta que el Mundial 2026 será el primero que jugará Alberto Quintero con la Selección de Panamá en su historia.

Resulta que hacia Rusia 2018, en la previa, sufrió una dura lesión que lo sacó del campeonato en el Viejo Continente. En el partido médico, en su momento, el elenco 'canalero' reportó una fractura en el segundo metatarsiano de su pie derecho.

El delantero viajó de todos modos a tierras rusas para apoyar a sus compañeros de selección, pero no estuvo en la convocatoria. Ahora, espera no pasar por contratiempos para jugar su primera Copa del Mundo.