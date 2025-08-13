Últimas Noticias
Reproduciendo
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Botafogo vs LDU Quito EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final de la Copa Libertadores?

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Botafogo vs LDU Quito EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Botafogo vs LDU Quito EN VIVO: se enfrentan este jueves 14 de agosto por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido se disputará en el Estadio Olímpico Nilton Santos de la ciudad de Rio de Janeiro, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+ (estándar y premium). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Botafogo vs LDU de Quito: altas y bajas para los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Botafogo no contará para el encuentro con cuatro piezas importantes: Cuibano, Kaio Pantaleado, Jordan Barrera y Bastos. LDU Quito, en tanto, sí tendrá a disposición a todos sus jugadores.

¿Cuándo y dónde juegan Botafogo vs LDU de Quito en vivo por los octavos de la Copa Libertadores 2025?

El partido entre Botafogo vs LDU Quito se disputará este jueves 14 de en el Estadio Olímpico Nilton Santos de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. El recinto tiene capacidad para 44 661 espectadores.

¿A qué hora juegan Botafogo vs LDU de Quito en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

En Perú, el partido Botafogo vs LDU Quito comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Botafogo vs LDU Quito comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Botafogo vs LDU Quito comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Botafogo vs LDU Quito comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Botafogo vs LDU Quito comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Botafogo vs LDU Quito comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Botafogo vs LDU Quito comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Botafogo vs LDU Quito comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Botafogo vs LDU Quito comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Botafogo vs LDU Quito comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Botafogo vs LDU Quito comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Botafogo vs LDU Quito comienza a las 7:00 p.m.

En España, el partido Botafogo vs LDU Quito comienza a las 12:00 a.m.

¿Qué canales transmiten el Botafogo vs LDU de Quito en vivo?

El partido entre Botafogo vs LDU Quito será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, se podrá ver por Disney+ (estándar y premium)

Botafogo vs LDU de Quito: alineaciones posibles

Botafogo: John; Vitinho, Barboza, Ricardo, Telles; Allan, Danilo; Artur, Savarino, Montoro; Arthur.

LDU Quito: Valle; Aimar, Ade, Erique, Quintero; Gruezo, Villamil, Pastran; Alvarado, Díaz y Medina.

Botafogo LDU Quito Copa Libertadores video videos videos mas vistos

