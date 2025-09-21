Últimas Noticias
La información más relevante de la actualidad al momento
Partidos de hoy, lunes 22 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Serie A

Partidos de hoy, lunes 22 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1
Partidos de hoy, lunes 22 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 | Fuente: Facebook | Fotógrafo: CuscoFCoficial
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 22 de septiembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cusco FC y ADT por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 22 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs Ayacucho FC - L1 Max, L1 Play
7:15 p.m. | Cusco FC vs ADT - L1 Max, L1 Play
7:30 p.m. | Sport Bpys vs Atlético Grau - GOLPERU

Partidos de hoy, Serie A - Italia

1:45 p.m. | Napoli vs Pisa - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

5:00 p.m. | Estudiantes vs Defensa y Justicia - TyC Sports
7:00 p.m. | Belgrano vs Newells - TyC Sports

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

1:30 p.m. | Millwall vs Watford - Disney+

Partidos de hoy, Segunda División - España

1:30 p.m. | Burgos vs Granada - Disney+

Partidos de hoy - Primera División - Portugal

2:15 p.m. | Sporting vs Moreirense - GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

12:00 p.m. | Galatasaray vs Konyaspor - Disney+

