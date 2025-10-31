Xabi Alonso: "Con Vinicius está todo zanjado, no habrá ninguna represalia"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró este viernes que "está todo zanjado" con Vinicius Junior después del enfado del brasileño por su cambio en el Clásico del pasado domingo y adelantó que no habrá "ninguna represalia" en el futuro.

"El miércoles después de los dos días de descanso tuvimos una reunión con todos. Vini estuvo impecable, habló desde el corazón, y yo quedé satisfecho. Está todo zanjado", expresó el técnico en la rueda de prensa.

Además, aplaudió el comunicado "muy valioso, muy positivo" del brasileño pidiendo perdón y explicando que "a veces la pasión" le "gana", después de ser sustituido pasado el minuto 70 ante el FC Barcelona este domingo.

"Vini demostró honestidad. Habló desde el corazón, lo que significa el club y lo que quiere dar y para mí lo más importante es lo que dijo a sus compañeros, a la afición, al club", dijo.

"Yo me quedé muy satisfecho, y desde el miércoles se cerró el tema, estamos ya pensando en lo que viene. Mañana tenemos el partido, que es lo más importante. Ninguna represalia. Quedó muy bien cerrado, hablamos muy positivamente y el foco está en el campo", zanjó el vasco.



Sobre Kylian Mbappé

También felicitó a Kylian Mbappé, que este viernes recibirá la Bota de Oro 2024-25. "El rol que está asumiendo lo está asumiendo con mucha madurez, con mucha positividad, y eso es muy importante. Luego tenemos que acompañarle al equipo para que haga los goles. Me alegro mucho por él. Estamos todos a su lado para apoyarle en este día. Después de un gran trabajo merecido para él, y apoyarle y empujarle para que siga así", expresó.

"Siempre me preocupa la carga, el no querer estrujar demasiado a los jugadores, también hay que saber los esfuerzos, las exigencias que tienen, y hay un momento en el que tienes que co-crear esos espacios. Con algunos jugadores lo haces de una manera más asiduidad, los que tienen más participación, pero sí que hay que entender los momentos para todo. Con Kylian, hasta ahora ha sido así, pero ya veremos en el futuro", afirmó sobre el descanso y la rotación en el francés.

Xabi Alonso lamentó también la lesión de Dani Carvajal, "la peor noticia del lunes". "Jugó muy bien después de la lesión de sóleo que tuvo, compitió, aportó. Lo echaremos de menos seguro, porque 'Carva' en el día a día es muy importante. No sé cuánto va a tardar, serán seis u ocho semanas. Pero bueno, no soy doctor, no quiero anticiparme. Esperamos para cuando el momento de la temporada sea importante", señaló.

"Antes del Clásico hablábamos que era un partido importante, independientemente de los tres puntos tenía un poco más de valor. Fue importante para la confianza del equipo, necesitábamos una victoria de ese tamaño, pero ahora tenemos que saber sacar lo positivo y no olvidarlo. Tenemos que seguir afrontando cada partido con esa concentración y seriedad, por eso cuando bajemos un poquito esa preparación, empezaremos a dejarnos puntos. No queremos que eso suceda", advirtió.

