Alavés vs. Real Madrid: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga en Mendizorroza?

Deportivo Alavés vs. Real Madrid EN VIVO: se enfrentan este domingo 14 de diciembre en el Estadio Mendizorroza, en Vitoria (España), por la fecha 16 de LaLiga 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Dos victorias en sus últimos 8 partidos ponen contra las cuerdas a Xabi Alonso y su futuro en el Real Madrid. El sucesor del mítico Carlo Ancelotti ve comprometido su proyecto en un periodo de inestabilidad que sumó un nuevo de críticas tras la remontada sufrida ante el Manchester City como local en el Bernabéu.

El Madrid pasa por un periodo difícil en el que no ha escapado a las bajas en su plantilla, aunque la visita a Mendizorroza traerá las novedades de los regresos del goleador Kylian Mbappé y Dean Huijsen, titular en la zaga blanca.

Kylian Mbappé regresó a la dinámica de grupo en vísperas de la visita al Alavés y fue la gran novedad en el último entrenamiento en Valdebebas. El francés probó las condiciones de su rodilla izquierda con resultados positivos.

Alavés vs. Real Madrid: ¿cómo llegan los equipos a la fecha 16 de LaLiga 2025?

Tras caer ante el Celta por LaLiga (0-2), el Real Madrid volvió a tropezar en el Bernabéu perdiendo 1-2 a mitad de semana ante Manchester City por la Champions League. Alavés, en tanto, llega al partido tras el 1-0 como local ante Real Sociedad.

¿Cuándo y dónde juegan Alavés vs. Real Madrid EN VIVO por la fecha 16 de LaLiga 2025?

El partido del Real Madrid frente a Deportivo Alavés fue programado para el domingo 14 de diciembre en el Estadio Mendizorroza, en Vitoria (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 19 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alavés vs. Real Madrid EN VIVO por la fecha 16 de LaLiga 2025?

En Perú , el partido Real Madrid vs. Alavés comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs. Alavés comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Real Madrid vs. Alavés comienza a las 9:00 p.m.



, el partido Real Madrid vs. Alavés comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs. Alavés comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs. Alavés comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs. Alavés comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs. Alavés comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs. Alavés comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs. Alavés comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs. Alavés comienza a las 5:00 p.m.



En Uruguay, el partido Real Madrid vs. Alavés comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Real Madrid vs. Alavés comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Real Madrid vs. Alavés comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Alavés vs. Real Madrid EN VIVO por TV y streaming?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Alavés vs. Real Madrid: alineaciones posibles

Deportivo Alavés: Sivera; Parada, Jon Pacheco, Tenaglia, Jonny; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Abde Rebbach, Lucas Boyé y Calebe.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Víctor Valdepeñas; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Jr., Gonzalo García y Rodrygo Goes.

Real Madrid vs. Alavés: últimos resultados

06/12/2025 | Alavés 1-0 Real Sociedad – LaLiga

02/12/2025 | Portugalete 0-3 Alavés – Copa del Rey

29/11/2025 | Barcelona 3-1 Alavés – LaLiga

10/12/2025 | Real Madrid 1-2 Manchester City – Champions League

07/12/2025 | Real Madrid 0-2 Celta – LaLiga

03/12/2025 | Athletico Club 0-3 Real Madrid – LaLiga