Tiene la intención: Karim Benzema afirmó que le gustaría jugar el Mundial 2026 con Francia

Lo tiene claro. El delantero Karim Benzema dejó abierta la puerta a disputar el Mundial 2026 con Francia, cuatro años después de su retirada internacional tras una lesión que le apartó de Qatar y le enfrentó, de nuevo, con entrenador Didier Deschamps.

"Si me llaman a la selección, vuelvo", dijo Karim Benzema en una entrevista que publica L'Équipe, en la que se pregunta: "¿Quién no tiene ganas de jugar un Mundial?".

Benzema, de 27 años y actualmente en el Al-Ittihad saudí, asegura que se siente "un competidor" y como tal no podría rechazar disputar una competición como el Mundial, que se perdió en 2018 con la Selección de Francia por un asunto judicial y cuatro años más tarde por una lesión de última hora.

¿Vuelve Benzema al seleccionado francés?

Aquel episodio enturbió aun más la relación con Deschamps, que criticó que el jugador abandonara la concentración de Francia en Catar pero enseguida empezara a entrenar con el Madrid.

Semanas más tarde, el también exjugador de Olympique Lyon anunció que ponía fin a su carrera internacional.

Karim Benzema, además, se negó a valorar aquellos acontecimientos, que consideró "terminados" y dijo no querer "alimentar la polémica".

Su historia con la Selección de Francia ha estado marcada por más sombras que luces. Debutante en 2007, salió de la lista de Deschamps en 2015 cuando su nombre apareció asociado a un caso de chantaje con un vídeo sexual de su compañero Mathieu Valbuenna, por el que finalmente fue condenado como cómplice.

En 2021 regresó a la selección gracias a sus buenas actuaciones con el Madrid, ganó la Liga de las Naciones y marcó cuatro goles en la Eurocopa que no pudieron impedir la eliminación de Francia en octavos de final. Poco a poco, su peso en el equipo fue decreciendo por la emergencia de una nueva generación liderada por Kylian Mbapppé., pero formó parte de los convocados para el Mundial de 2022, que no pudo disputar por una lesión.