LaLiga EA Sports: Alavés recibirá a Real Madrid por la fecha 16

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Real Madrid, que se enfrentarán en el estadio el Mendi mañana a las 15:00 horas.
Alavés y Real Madrid se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga y se disputará en el estadio el Mendi.
Así llegan Alavés y Real Madrid
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés derrotó por 1 a 0 a Real Sociedad en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 3 oportunidades. Le han encajado 6 goles y ha convertido 4.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Athletic Bilbao. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 empates. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 5.
La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid resultó vencedor por 0 a 1.
El local está en el décimo primer puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 36 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (11 PG - 3 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|40
|16
|13
|1
|2
|27
|2
|Real Madrid
|36
|16
|11
|3
|2
|17
|3
|Villarreal
|35
|15
|11
|2
|2
|18
|4
|Atlético de Madrid
|31
|16
|9
|4
|3
|13
|11
|Alavés
|18
|15
|5
|3
|7
|-2
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 17: vs Osasuna: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 17: vs Sevilla: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Real Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas