Partidos de hoy, domingo 14 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cusco FC vs. Sporting Cristal por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, sábado 14 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú
6:00 p.m. Cusco FC vs. Sporting Cristal – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
Partidos de hoy, LaLiga – España
08:00 a.m. Sevilla FC vs. Real Oviedo – Disney+ Premium, ESPN 2
10:15 a.m. Celta vs. Athletic Club – Disney+ Premium, ESPN 5
12:30 a.m. Levante vs. Villarreal – DGO, DSports
3:00 p.m. Alavés vs. Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
09:00 a.m. West Ham vs. Aston Villa – Disney+ Premium
09:00 a.m. Sunderland vs. Newcastle – Disney+ Premium
09:00 a.m. Nottingham Forest vs. Tottenham – Disney+ Premium, ESPN
09:00 a.m. Crystal Palace vs. Manchester City – Disney+ Premium
11:30 a.m. Brentford vs. Leeds United – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Serie A – Italia
06:30 a.m. AC Milan vs. Sassuolo – Disney+ Premium, ESPN
09:00 a.m. Fiorentina vs. Hellas Verona – Disney+ Premium
09:00 a.m. Udinese vs. Nápoli – Disney+ Premium, ESPN 4
12:00 p.m. Genoa vs. Inter de Milán – Disney+ Premium
2:45 p.m. Bologna vs. Juventus – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
09:30 a.m. Friburgo vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium
11:30 a.m. Bayern Munich vs. Mainz 05 – Disney+ Premium, ESPN 2
1:30 p.m. Werder Bremen vs. Stuttgart – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
09:00 a.m. O. Lyon vs. Le Havre AC – Disney+ Premium
11:15 a.m. Auxerre vs. Lille – Disney+ Premium
11:15 a.m. Lens vs. Nice – Disney+ Premium
11:15 a.m. Strasbourg vs. Lorient – Disney+ Premium
2:45 p.m. O. Marsella vs. AS Monaco – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa do Brasil
4:00 p.m. Corinthians vs. Cruzeiro – Globo Internacional, DSports, DGO
6:30 p.m. Fluminense vs. Vasco da Gama – DSports, DGO
Partidos de hoy, Liga de Portugal
10:30 a.m. FC Famalicao vs. Estoril Praia – GolTV Play, GolTV
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
4:30 p.m. Barcelona SC vs. Orense SC – El Canal del Fútbol
4:30 p.m. U. Católica vs. Independiente del Valle – El Canal del Fútbol
4:30 p.m. Libertad FC vs. LDU Quito – El Canal del Fútbol