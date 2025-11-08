Real Madrid vs Rayo Vallecano: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 12 de LaLiga?

Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO: se enfrentan este domingo 9 de noviembre en el Estadio de Vallecas, en Madrid. El partido corresponde a la fecha 12 de LaLiga y se jugará a partir de las 10:15 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por DSports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: ¿cómo llegan a la fecha 12 de LaLiga?

Real Madrid goleó 4-0 a Valencia en su último partido en LaLiga. Rayo Vallecano, en tanto, perdió 4-0 ante el Villarreal.

🔋 ¡Viernes de trabajo!

INSIDE TRAINING - RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 7, 2025

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por la fecha 12 de LaLiga?

El partido de Real Madrid ante el elenco de Rayo Vallecano está programado para el domingo 9 de noviembre en el Estadio de Vallecas (Madrid). El recinto tiene capacidad para recibir a 14,708 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga?

En Perú , el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano comienza a las 10:15 a.m.

, el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano comienza a las 10:15 a.m. En Colombia, el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano comienza a las 10:15 a.m.

En Ecuador, el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano comienza a las 10:15 a.m.

En Bolivia, el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano comienza a las 11:15 a.m

En Venezuela, el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano comienza a las 11:15 a.m.

En Chile, el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano comienza a las 12:15 a.m.

En Paraguay, el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano comienza a las 12:15 a.m.

En Argentina, el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano comienza a las 12:15 a.m

En Uruguay, el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano comienza a las 12:15 a.m.

En Brasil, el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano comienza a las 12:15 a.m.

En México (CDMX), el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano comienza a las 9:15 a.m.

En España, el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano comienza a las 4:15 p.m

¿Dónde ver el Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por DSports, canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por DGO.