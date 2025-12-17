Mano, penal y gol: Mbappé marcó el 1-0 del Real Madrid ante Talavera por la Copa del Rey [VIDEO]

Con Kylian Mbappé como titular, Real Madrid visitó este miércoles al modesto Talavera -de la tercera división española- por la etapa de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-26.

En el primer tiempo hubo superioridad del Real Madrid, pero no fue hasta a poco del final de la primera parte que los merengues abrieron el marcador. Justamente fue Kylian Mbappé el que adelantó a los dirigidos por el director técnico Xabi Alonso.

Por medio de un penal es que Mbappé adelantó al Madrid. Se dio una mano en el área local en un tiro de esquina y es así que el árbitro Guillermo Cuadra Fernández no dudó en darle el tiro desde los doce pasos a la 'Casa Blanca' a los 41 minutos.

Kylian Mbappé y el gol 1-0 para Real Madrid ante Talavera. | Fuente: ESPN

El gol de Mbappé en Real Madrid

Por lo mismo es que el atacante francés se paró frente a la pelota y con un remate de derecha no desperdició la chance para anotar otra vez.

No todo quedó allí porque en el 45'+1 el defensa Manuel Farrando tuvo la mala fortuna de cometer un autogol en el 2-0 de la visita.

Hay que tener en cuenta que para este partido por la ronda de 32 clubes de la Copa del Rey, Real Madrid tuvo una oncena titular conformada por Andriy Lunin ©; David Jiménez, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Dani Ceballos, Arda Güler, Franco Mastantuono; Gonzalo García, Kylian Mbappé y Endrick.

Por su parte, los locales salieron con J. González; D. Cuenca, Á. López, M. Farrando, A. Roig; E. Gallardo ©, R. Doncel, Isaiah, L. Sánchez; G. Renzo y M. Moreno.