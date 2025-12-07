Partidos de hoy, lunes 8 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Osasuna vs Levante por LaLiga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, lunes 8 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga - España
3:00 p.m. | Osasuna vs Levante - DSports+, DGO
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
3:00 p.m. | Wolverhampton vs Manchester United - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Italia
9:00 a.m. | Pisa vs Parma - ESPN 2, Disney+
12:00 p.m. | Udinese vs Genoa - ESPN 2, Disney+
2:45 p.m. | Torino vs AC Milan - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, FA Cup - Inglaterra
2:30 p.m. | Brackley Town vs Burton Albion - Disney+
Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador
7:00 p.m. | Emelec vs Macará - ECDF
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
3:00 p.m. | Gimnasia vs Estudiantes - Disney+
Partidos de hoy, Superliga - Turquía
12:00 p.m. | Besiktas vs Gaziantep FK - ESPN 5, Disney+