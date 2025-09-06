Últimas Noticias
“Una obra de arte, un grito de libertad”: el ‘escorpión’ de René Higuita cumple 30 años

René Higuita repitió varias veces el ‘escorpión’, que pasó a ser una suerte de marca de identidad del colombiano.
René Higuita repitió varias veces el ‘escorpión’, que pasó a ser una suerte de marca de identidad del colombiano. | Fuente: Netflix
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El 6 de septiembre de 1995, en un amistoso contra Inglaterra, el arquero colombiano realizó la atajada más extravagante en la historia del fútbol.

Un día como hoy, hace 30 años, el exarquero colombiano René Higuita inmortalizó el ‘escorpión’, la atajada más extravagante e irreverente de la historia del fútbol.

Fue el 6 de septiembre de 1995, durante un partido amistoso entre Colombia e Inglaterra, disputado en el antiguo estadio Wembley.

Durante el encuentro, el mediocampista inglés Jamie Redknapp lanzó un disparo desde fuera del área a media altura, un pelotazo que podría haber sido fácilmente detenido con las manos. 

Sin embargo, René Higuita decidió lanzarse hacia adelante y despejar el balón con los tacos de ambos pies, una acrobacia que despertó la admiración de los asistentes al estadio y de los espectadores alrededor del mundo.

Este sábado, a través de su cuenta en X, el propio Higuita recordó la jugada, a la que calificó como “una obra de arte, un grito de libertad”.

“No fue solo una atajada. Fue una obra de arte, un grito de libertad, un gesto que cambió para siempre la manera de entender el arco”, expresó el colombiano.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) también recordó al ‘escorpión’, compartiendo en sus redes sociales oficiales un video de la espectacular atajada de Higuita.

“La jugada que hechizó a Inglaterra”

El ‘escorpión’ ha tenido una gran repercusión en Inglaterra, donde se realizó la jugada. De hecho, este sábado la BBC dedica un informe a la atajada de Higuita, en el que recordó cómo se gestó la jugada.

“La idea le vino a René Higuita mientras filmaba un anuncio de televisión para una bebida gaseosa con unos niños en Colombia. Uno de ellos hizo malabares con un balón en el aire y lo remató con una chilena hacia el portero, quien instintivamente lanzó ambas piernas hacia atrás y lo despejó”, señaló la cadena británica.

“Dos años después, tras haberlo convertido en su truco para los entrenamientos y calentamientos, las estrellas se alinearon para que Higuita hiciera historia bajo los difusos focos del Wembley”, añadió.

La jugada pasó a la historia y se volvió una suerte de sello de identidad de René Higuita, cuya popularidad trascendió el mundo del fútbol y hasta fue objeto de un documental editado por el gigante del streaming Netflix.

El año pasado, el exarquero colombiano regresó al estadio Wembley y no pudo contener la emoción de lo vivido en aquella jornada. “Qué maravilla, es espectacular. Qué belleza. (Estoy) sin palabras, este estadio es mítico”, resaltó Higuita.

