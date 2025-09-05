PSG informa que Luis Enrique será operado de fractura de clavícula tras caída en bicicleta

"El Club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se compartirán más actualizaciones a su debido tiempo", informó el PSG en un breve comunicado.

El Paris Saint-Germain comunicó que el español Luis Enrique, entrenador del club parisino, fue trasladado este viernes "a urgencias y será operado de una fractura de clavícula" luego de sufrir una caída en bicicleta.

"Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula. El Club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se compartirán más actualizaciones a su debido tiempo", informó el PSG en un breve pronunciamiento, sin especificar la gravedad de la lesión y cuando volverá a reintegrarse al plantel.

El próximo duelo del PSG será el domingo 14 de septiembre, contra el Lens, por la cuarta jornada de la Ligue 1, una vez culminado el parón de selecciones.

Luis Enrique llegó el PSG en la temporada 2023/24, donde consiguió las semifinales de la Champions League, en el curso siguiente obtuvo el ansiado trofeo internacional en París al golear por 5-0 al Inter de Milán en la final.

A mediados de agosto, el PSG conquistó la Supercopa de Europa ante el Tottenham, luego de empatar el partido sobre la hora y conseguir el título en la tanda de penales.

Antes de su paso por Francia, Luis Enrique fue entrenador de la selección española de fútbol, donde llegaron hasta los octavos de final en Qatar 2022, al caer en penales ante Marruecos.