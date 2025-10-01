Sin Neymar: Carlo Ancelotti anunció a los convocados en Brasil para los amistosos contra Corea del Sur y Japón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Inicia la preparación hacia el Mundial 2026. Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, dio la lista de convocados de su conjunto para los amistosos contra Corea del Sur y Japón.

Estos dos duelos de la Selección de Brasil -en octubre- serán los primeros que afrontarán previo a su participación en la Copa del Mundo 2026, la cual iniciará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Carlo Ancelotti ofreció una conferencia de prensa respecto a sus citados en la 'Canarinha'.

"En estos partidos queremos ganar y jugar bien. Esa es la prioridad que nos hemos puesto", indicó Ancelotti en relación a los nuevos cotejos amistosos que tendrá al frente del combinado brasilero.

Los convocados de Brasil para sus próximos amistosos.Fuente: CBF

Brasil va con lo mejor que tiene

Destacan las presencias de referentes como Vinicius Junior y Rodrygo Goes, quienes juegan en Real Madrid. También fue llamado Estevao, joven figura del Chelsea.

La ausencia es de Neymar, de quien 'Carletto' comentó anteriormente que no lo iba a llamar si es que no estaba al 100 % en materia física.

"Ahora contamos mucha variedad, aunque no quiero hacer ningún experimento. Mi idea para estos amistosos que se vienen es muy clara. No voy inventar, incluso porque el fútbol ya fue inventado hace mucho tiempo", agregó el DT de Brasil.

Hay que tener en cuenta que el elenco 'verdeamarelo' jugará ante Corea del Sur el 10 de este mes de octubre, en tanto que medirá fuerzas con Japón el día 14 del mismo mes.

Los convocados de la Selección de Brasil

Porteros: Bento (Al-Nassr), Ederson Moraes (Fenerbahce) y Hugo Souza (Corinthians).

Defensas: Caio Henrique (AS Mónaco), Carlos Augusto (Inter de Milán), Douglas Santos (Zenit), Éder Militao (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Lucas Beraldo (PSG), Vanderson (AS Mónaco) y Wesley (AS Roma).

Volantes: Andre (Wolverhampton), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United); Joao Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle United) y Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesús (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) y Vinicius Júnior (Real Madrid/ESP).