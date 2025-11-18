Pakistán no levanta con Nolberto Solano: perdió 5-0 ante Siria por la clasificación a la Copa Asiática

Nolberto Solano, tras pasar por la Selección de Pakistán Sub 23, ahora dirige al primer equipo, aunque su presente en este elenco no es el mejor.

Y es que este martes, la Selección de Pakistán cayó 5-0 a manos de Siria en una nueva jornada de las Eliminatorias a la Copa Asiática 2027. El elenco que dirige Nolberto Solano, por ejemplo, no suma una victoria en los cinco partidos que ha disputado en la clasifación al torneo en mención (tercera ronda).

Mohamad Al Hallaq fue el encargado de abrir el marcador ante el elenco de Solano a los 34 minutos, mientras que el mismo delantero estiró la diferencia con un doblete de gran calidad.

A poco de la recta final del cotejo, Yassin Samia puso el tercero a los 79' y el cuarto vino por medio de Alaa Al Dali a los 90 minutos.

Por último, pero no menos importante, Samia se encargó de poner el quinto gol para los sirios. Este fue al minuto 90'+4.

Con este resultado, la Selección de Pakistán que dirige el director técnico peruano Nolberto Solano se queda con dos puntos en la tabla de posiciones del Grupo E. Tiene tres caídas y un par de empates (-8 de diferencia de goles).

Se debe tener en cuenta que la tienda de Siria está en el primer lugar de la zona con 15 unidades y ya está clasificada a la próxima edición de la Copa Asiática.

Nolberto Solano se había motivado en Pakistán

Antes de su debut, Nolberto Solano indicó que su primer objetivo es hacer de Pakistán un equipo competitivo y luego tentar la clasificación a la Copa Asiática. "Mi primer paso es ser competitivos y no dejar que todos piensen en jugar contra Pakistán: 'Tres puntos en la bolsa'. ¡No! Tenemos que afrontar todos los retos que se nos presenten", apuntó.