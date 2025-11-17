Venezuela vs Canadá en vivo: ¿a qué hora juegan en Florida y dónde ver amistoso por fecha FIFA 2025?

Venezuela y Canadá se volverán a encontrar más de un año después de haber disputado la Copa América, en la que la selección norteamericana dejó por fuera a la Vinotinto, en un partido amistoso en el que el conjunto dirigido por Fernando Aristeguieta apuesta por renovar la plantilla.



"Canadá es un equipo muy intenso que vive de las transiciones y lo hace bien, además es un grupo que viene consolidado desde hace algún tiempo y un equipo muy fuerte que, estamos seguros, va a hacer un buen mundial", dijo Aristeguieta al equipo de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Venezuela vs Canadá: ¿Cómo llegan las selecciones al amistoso por fecha FIFA 2025?



Venezuela lega a esta instancia tras vencer 1-0 a Australia, mientras que Canadá empató 0-0 ante Ecuador.

¿Cuándo y dónde juegan Venezuela vs Canadá en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?



El partido entre Venezuela vs Ecuador se disputará este martes 18 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en Florida. El recinto tiene capacidad para 21 550 espectadores.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Canadá en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?



En Perú , el partido Venezuela vs Canadá comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Venezuela vs Canadá comienza a las 8:30 p.m. En Ecuador, el partido Venezuela vs Canadá comienza a las 8:30 p.m.

En Canadá, el partido Venezuela vs Canadá comienza a las 8:30 p.m.

En Colombia, el partido Venezuela vs Canadá comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Venezuela vs Canadá comienza a las 9:30 p.m.

En Venezuela, el partido Venezuela vs Canadá comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido Venezuela vs Canadá comienza a las 10:30 p.m.

En Argentina, el partido Venezuela vs Canadá comienza a las 10:30 p.m.

En Paraguay, el partido Venezuela vs Canadá comienza a las 10:30 p.m.

En Uruguay, el partido Venezuela vs Canadá comienza a las 10:30 p.m.

¿Dónde ver Venezuela vs Canadá en vivo por TV?



El partido entre Venezuela vs Canadá se podrá ver EN VIVO por TV a través de Televen y SimpleTV. También se transmitirá EN DIRECTO por Zapping. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Venezuela vs Canadá: Alineaciones posibles



Venezuela: José Contreras; Nahuel Ferraresi, Carlos Vivas, Yordan Osorio; Telasco Segovia, Christian Cásseres, Jefferson Savarino, Ender Echenique; Jesús Ramírez, Alejandro Marqués, Jovanny Bolívar.



Canadá: Dayne St.Clair; Kamal Miller, Joel Waterman, Richie Laryea; Niko Sigur, Jayden Nelson, Nathan Saliba, Jonathan Osorio; Jonathan David, Tani Oluwaseyi, Zorhan Bassong.