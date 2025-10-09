Amistoso internacional: Rep. de Corea y Brasil juegan un duelo amistoso

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Rep. de Corea vs Brasil, que se enfrentarán el próximo viernes 10 de octubre a las 06:00 horas.

Rep. de Corea y Brasil se verán las caras el próximo viernes 10 de octubre en un choque amistoso. El encuentro se jugará a las 06:00 horas.

Últimos resultados de Rep. de Corea en partidos

Rep. de Corea consiguió sólo un punto en su último partido frente a México, tras igualar 2-2.

La visita fue siempre superior en los últimos 3 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 2 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2022, y Brasil resultó vencedor por 1 a 5.

Horario Rep. de Corea y Brasil, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 08:00 horas
  • Colombia y Perú: 06:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:00 horas
  • Venezuela: 07:00 horas

Rep. de Corea Brasil amistoso internacional

