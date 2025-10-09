Amistoso internacional: Japón y Paraguay se miden en un partido amistoso

Palpitamos la previa del choque entre Japón y Paraguay. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Japón y Paraguay protagonizarán el próximo viernes 10 de octubre un partido de carácter amistoso. Los equipos medirán fuerzas en el Panasonic Stadium Suita, desde las 05:20 horas.

Últimos resultados de Japón en partidos

Japón viene de un resultado igualado, 0-0, ante México.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 3 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2022, y fue Japón quien ganó 4 a 1.

Horario Japón y Paraguay, según país