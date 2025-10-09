Amistoso internacional: Japón y Paraguay se miden en un partido amistoso

Palpitamos la previa del choque entre Japón y Paraguay. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.
Japón y Paraguay protagonizarán el próximo viernes 10 de octubre un partido de carácter amistoso. Los equipos medirán fuerzas en el Panasonic Stadium Suita, desde las 05:20 horas.
Últimos resultados de Japón en partidos
Japón viene de un resultado igualado, 0-0, ante México.
En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 3 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2022, y fue Japón quien ganó 4 a 1.
Horario Japón y Paraguay, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 07:20 horas
- Colombia y Perú: 05:20 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:20 horas
- Venezuela: 06:20 horas