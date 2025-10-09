Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Amistoso internacional: Japón y Paraguay se miden en un partido amistoso

Japón y Paraguay se miden en un partido amistoso
Japón y Paraguay se miden en un partido amistoso
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Japón y Paraguay. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Japón y Paraguay protagonizarán el próximo viernes 10 de octubre un partido de carácter amistoso. Los equipos medirán fuerzas en el Panasonic Stadium Suita, desde las 05:20 horas.

Últimos resultados de Japón en partidos

Japón viene de un resultado igualado, 0-0, ante México.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 3 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2022, y fue Japón quien ganó 4 a 1.

Horario Japón y Paraguay, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 07:20 horas
  • Colombia y Perú: 05:20 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:20 horas
  • Venezuela: 06:20 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Japón Paraguay amistoso internacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA