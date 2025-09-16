Champions League: Atalanta visita a PSG por la fecha 1

La previa del choque de PSG ante Atalanta, a disputarse en el estadio el Parque de los Príncipes mañana desde las 14:00 horas. El árbitro será Sandro Schärer.
A partir de las 14:00 horas, PSG y Atalanta protagonizarán mañana su choque por la fecha 1 de la Champions, en el estadio el Parque de los Príncipes.
Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de agosto, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League - 2019 - 2020, y el marcador favoreció a PSG con un marcador de 1-2.
Sandro Schärer será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Horario PSG y Atalanta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas