Champions League: Atalanta visita a PSG por la fecha 1

La previa del choque de PSG ante Atalanta, a disputarse en el estadio el Parque de los Príncipes mañana desde las 14:00 horas. El árbitro será Sandro Schärer.

A partir de las 14:00 horas, PSG y Atalanta protagonizarán mañana su choque por la fecha 1 de la Champions, en el estadio el Parque de los Príncipes.

Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de agosto, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League - 2019 - 2020, y el marcador favoreció a PSG con un marcador de 1-2.

Sandro Schärer será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario PSG y Atalanta, según país