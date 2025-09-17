Champions League: Newcastle United se enfrentará ante Barcelona por la fecha 1

Barcelona se mide ante Newcastle United en el estadio St. James Park mañana a las 14:00 horas. El partido será supervisado por Glenn Nyberg.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mañana desde las 14:00 horas, Newcastle United recibirá a Barcelona en el estadio St. James Park, por la fecha 1 de la Champions.

Glenn Nyberg es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Newcastle United y Barcelona, según país