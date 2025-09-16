Champions League: Olympiacos se enfrentará ante Pafos por la fecha 1

Pafos se mide ante Olympiacos en el estadio Georgios Karaiskakis mañana a las 11:45 horas. El partido será supervisado por István Kovács.
Mañana desde las 11:45 horas, Olympiacos recibirá a Pafos en el estadio Georgios Karaiskakis, por la fecha 1 de la Champions.
István Kovács es el árbitro designado para controlar el partido.
Horario Olympiacos y Pafos, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas