Champions League: FK Bodo/Glimt se enfrentará a Slavia Praga por la fecha 1

Slavia Praga y FK Bodo/Glimt se miden en el estadio Evzena Rosického mañana a las 11:45 horas y Marian Barbu es el elegido para dirigir el partido.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Slavia Praga y FK Bodo/Glimt se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions, a partir de las 11:45 horas en el estadio Evzena Rosického.

El encuentro será supervisado por Marian Barbu, el juez encargado.

Horario Slavia Praga y FK Bodo/Glimt, según país