Champions League: FK Bodo/Glimt se enfrentará a Slavia Praga por la fecha 1

Slavia Praga y FK Bodo/Glimt se miden en el estadio Evzena Rosického mañana a las 11:45 horas y Marian Barbu es el elegido para dirigir el partido.
El encuentro será supervisado por Marian Barbu, el juez encargado.
Horario Slavia Praga y FK Bodo/Glimt, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas