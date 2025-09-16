Últimas Noticias
Champions League: FK Bodo/Glimt se enfrentará a Slavia Praga por la fecha 1

Slavia Praga y FK Bodo/Glimt se miden en el estadio Evzena Rosického mañana a las 11:45 horas y Marian Barbu es el elegido para dirigir el partido.

Slavia Praga y FK Bodo/Glimt se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions, a partir de las 11:45 horas en el estadio Evzena Rosického.

El encuentro será supervisado por Marian Barbu, el juez encargado.

Horario Slavia Praga y FK Bodo/Glimt, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

Tags
Slavia Praga FK Bodo/Glimt Champions League

