Champions League: Bayern Múnich recibirá a Chelsea por la fecha 1

Bayern Múnich recibirá a Chelsea por la fecha 1
Bayern Múnich recibirá a Chelsea por la fecha 1
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Bayern Múnich vs Chelsea, que se enfrentarán en el estadio Allianz Arena mañana a las 14:00 horas. José Sánchez Martínez será el árbitro del partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bayern Múnich y Chelsea se medirán mañana a las 14:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 1 de la Champions y se disputará en el estadio Allianz Arena.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de agosto, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League - 2019 - 2020, y Bayern Múnich resultó vencedor por 4 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es José Sánchez Martínez.

Horario Bayern Múnich y Chelsea, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Tags
Bayern Múnich Chelsea Champions League

