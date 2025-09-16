Champions League: Bayern Múnich recibirá a Chelsea por la fecha 1

Te contamos la previa del duelo Bayern Múnich vs Chelsea, que se enfrentarán en el estadio Allianz Arena mañana a las 14:00 horas. José Sánchez Martínez será el árbitro del partido.

Bayern Múnich y Chelsea se medirán mañana a las 14:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 1 de la Champions y se disputará en el estadio Allianz Arena.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de agosto, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League - 2019 - 2020, y Bayern Múnich resultó vencedor por 4 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es José Sánchez Martínez.

Horario Bayern Múnich y Chelsea, según país