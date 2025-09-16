Champions League: Bayern Múnich recibirá a Chelsea por la fecha 1

Te contamos la previa del duelo Bayern Múnich vs Chelsea, que se enfrentarán en el estadio Allianz Arena mañana a las 14:00 horas. José Sánchez Martínez será el árbitro del partido.
Bayern Múnich y Chelsea se medirán mañana a las 14:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 1 de la Champions y se disputará en el estadio Allianz Arena.
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de agosto, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League - 2019 - 2020, y Bayern Múnich resultó vencedor por 4 a 1.
El árbitro designado para el encuentro es José Sánchez Martínez.
Horario Bayern Múnich y Chelsea, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas