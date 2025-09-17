Champions League: FC Copenhague y Bayer Leverkusen se miden por la fecha 1

Palpitamos la previa del choque entre FC Copenhague y Bayer Leverkusen. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Aliyar Aghayev.
FC Copenhague ejercerá mañana la localía ante Bayer Leverkusen, desde las 11:45 horas y en el marco de la fecha 1 de la Champions.
Aliyar Aghayev es el elegido para dirigir el partido.
Horario FC Copenhague y Bayer Leverkusen, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas