Champions League: Se enfrentan Club Brugge y Mónaco por la fecha 1

En la previa de Club Brugge vs Mónaco, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 11:45 horas en el estadio Jan Breydel. El árbitro designado será Simone Sozza.

Por la fecha 1 de la Champions, Club Brugge y Mónaco se enfrentan mañana desde las 11:45 horas en el estadio Jan Breydel.

En los últimos 2 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2018-2019, y Club Brugge se quedó con la victoria por 0 a 4.

El encargado de impartir justicia en el partido será Simone Sozza.

Fechas y rivales de Club Brugge en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Atalanta: 30 de septiembre - 13:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Bayern Múnich: 22 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Barcelona: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Sporting Lisboa: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Arsenal: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Manchester City: 1 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Tottenham: 22 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs FK Bodo/Glimt: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Pafos: 26 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Galatasaray: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Club Brugge y Mónaco, según país