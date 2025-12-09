Champions League: Juventus se enfrentará ante Pafos por la fecha 6

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

Pafos se mide ante Juventus en el Allianz Stadium mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Jesús Gil Manzano.

Mañana desde las 15:00 horas, Juventus recibirá a Pafos en el Allianz Stadium, por la fecha 6 de la Champions.

Así llegan Juventus y Pafos

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions

Juventus ganó el encuentro previo ante FK Bodo/Glimt por 3-2. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota y 3 empates, han vencido su valla 10 veces y logró marcar 10 goles a favor.

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Pafos y Mónaco, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.

Jesús Gil Manzano es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Juventus y Pafos, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Juventus Pafos Champions League

