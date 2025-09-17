Champions League: Kairat Almaty se enfrentará a Sporting Lisboa por la fecha 1

Sporting Lisboa y Kairat Almaty se miden en el estadio José Alvalade XXI mañana a las 14:00 horas y Damian Sylwestrzak es el elegido para dirigir el partido.
Sporting Lisboa y Kairat Almaty se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions, a partir de las 14:00 horas en el estadio José Alvalade XXI.
El encuentro será supervisado por Damian Sylwestrzak, el juez encargado.
Horario Sporting Lisboa y Kairat Almaty, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas