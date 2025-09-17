Champions League: Kairat Almaty se enfrentará a Sporting Lisboa por la fecha 1

Sporting Lisboa y Kairat Almaty se miden en el estadio José Alvalade XXI mañana a las 14:00 horas y Damian Sylwestrzak es el elegido para dirigir el partido.

El encuentro será supervisado por Damian Sylwestrzak, el juez encargado.

Horario Sporting Lisboa y Kairat Almaty, según país