Champions League: Por la fecha 1, Manchester City recibirá a Napoli

Toda la previa del duelo entre Manchester City y Napoli. El partido se jugará en el Etihad Stadium mañana a las 14:00 horas. Será arbitrado por Felix Zwayer.

Desde las 14:00 horas, Manchester City y Napoli se enfrentan mañana por la fecha 1 de la Champions en el Etihad Stadium.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2017-2018, y terminó con un marcador 2-4 a favor de Manchester City.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Felix Zwayer.

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Mónaco: 1 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Villarreal: 21 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Borussia Dortmund: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Bayer Leverkusen: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Real Madrid: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Sporting Lisboa: 1 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs PSV: 21 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Eintracht Frankfurt: 4 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Qarabag: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Benfica: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

