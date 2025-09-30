Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Champions League: U. Saint-Gilloise recibirá a Newcastle United por la fecha 2

U. Saint-Gilloise recibirá a Newcastle United por la fecha 2
U. Saint-Gilloise recibirá a Newcastle United por la fecha 2
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo U. Saint-Gilloise vs Newcastle United, que se enfrentarán en el estadio Stade Joseph Marien el próximo miércoles 1 de octubre a las 11:45 horas. Urs Schnyder será el árbitro del partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions se jugará el próximo miércoles 1 de octubre a las 11:45 horas.

Así llegan U. Saint-Gilloise y Newcastle United

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Barcelona.

Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions

U. Saint-Gilloise derrotó por 3 a 1 a PSV en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Champions

Newcastle United viene de caer en su estadio ante Barcelona por 1 a 2.

El árbitro designado para el encuentro es Urs Schnyder.

Horario U. Saint-Gilloise y Newcastle United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
U. Saint-Gilloise Newcastle United Champions League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA