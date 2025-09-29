Últimas Noticias
Champions League: Se enfrentan FK Bodo/Glimt y Tottenham por la fecha 2

Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de FK Bodo/Glimt vs Tottenham, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:00 horas en el estadio Aspmyra Stadion. El árbitro designado será Ivan Kruzliak.

Por la fecha 2 de la Champions, FK Bodo/Glimt y Tottenham se enfrentan mañana desde las 14:00 horas en el estadio Aspmyra Stadion.

Así llegan FK Bodo/Glimt y Tottenham

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions

FK Bodo/Glimt viene de empatar ante Slavia Praga por 2-2.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Champions

Tottenham viene de vencer a Villarreal en casa por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Ivan Kruzliak.

Horario FK Bodo/Glimt y Tottenham, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Tags
FK Bodo/Glimt Tottenham Champions League

