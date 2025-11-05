Europa League: Aston Villa y Maccabi Tel-Aviv se encuentran en la fecha 4

Todo lo que tienes que saber en la previa de Aston Villa vs Maccabi Tel-Aviv. El duelo, a disputarse en el estadio Villa Park mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Julian Weinberger.

Aston Villa y Maccabi Tel-Aviv se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Villa Park. El partido corresponde a la fecha 4 de la Europa League.

Así llegan Aston Villa y Maccabi Tel-Aviv

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Europa League

Aston Villa cayó 1 a 2 ante Go Ahead Eagles en el Adelaarshorst.

Últimos resultados de Maccabi Tel-Aviv en partidos de la Europa League

Maccabi Tel-Aviv llega a este encuentro con una derrota ante Midtjylland por 0 a 3. Con resultados irregulares en las 2 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 1 gol y recibieron 6.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Julian Weinberger.

Horario Aston Villa y Maccabi Tel-Aviv, según país