Europa League: Betis visita a Ludogorets por la fecha 2

La previa del choque de Ludogorets ante Betis, a disputarse en el estadio Ludogorets Arena mañana desde las 11:45 horas. El árbitro será Julian Weinberger.

A partir de las 11:45 horas, Ludogorets y Betis protagonizarán mañana su choque por la fecha 2 de la Europa League, en el estadio Ludogorets Arena.

Así llegan Ludogorets y Betis

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Ludogorets en partidos de la Europa League

Ludogorets viene de vencer a Malmö con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Europa League

Betis obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Nottingham Forest..

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de octubre, en Fase de Grupos del torneo Europa League 2022 - 2023, y el marcador favoreció a Betis con un marcador de 0-1.

Julian Weinberger será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Ludogorets en los próximos partidos de la Europa League
  • Fecha 3: vs Young Boys: 23 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Ferencváros: 6 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Celta: 27 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs PAOK: 12 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Rangers: 22 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Europa League
  • Fecha 3: vs KRC Genk: 23 de octubre - 13:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Olympique Lyon: 6 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs FC Utrecht: 27 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Dinamo Zagreb: 11 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs PAOK: 22 de enero - 14:45 (hora Argentina)
Horario Ludogorets y Betis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

