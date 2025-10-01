Europa League: Panathinaikos y Go Ahead Eagles se encuentran en la fecha 2

Todo lo que tienes que saber en la previa de Panathinaikos vs Go Ahead Eagles. El duelo, a disputarse en el estadio Apostolos Nikolaidis mañana, comenzará a las 11:45 horas y será dirigido por Sebastian Gishamer.

Panathinaikos y Go Ahead Eagles se enfrentan mañana, a partir de las 11:45 horas, en el estadio Apostolos Nikolaidis. El partido corresponde a la fecha 2 de la Europa League.

Así llegan Panathinaikos y Go Ahead Eagles

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a FC Steaua Bucarest.

Últimos resultados de Panathinaikos en partidos de la Europa League

Panathinaikos sacó un triunfo frente a Young Boys, con un marcador 4-1.

Últimos resultados de Go Ahead Eagles en partidos de la Europa League

Go Ahead Eagles llega a este encuentro con una derrota ante FC Steaua Bucarest por 0 a 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Sebastian Gishamer.

Horario Panathinaikos y Go Ahead Eagles, según país