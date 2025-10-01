Europa League: KRC Genk y Ferencváros se encuentran en la fecha 2

Todo lo que tienes que saber en la previa de KRC Genk vs Ferencváros. El duelo, a disputarse en el estadio Luminus Arena mañana, comenzará a las 14:00 horas y será dirigido por Anastasios Sidiropoulos.

KRC Genk y Ferencváros se enfrentan mañana, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Luminus Arena. El partido corresponde a la fecha 2 de la Europa League.

Así llegan KRC Genk y Ferencváros

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de KRC Genk en partidos de la Europa League

KRC Genk sacó un triunfo frente a Rangers, con un marcador 1-0.

Últimos resultados de Ferencváros en partidos de la Europa League

En la fecha anterior, Ferencváros logró empatar 1-1 ante Viktoria Plzen..

El árbitro encargado de dirigir el partido será Anastasios Sidiropoulos.

Horario KRC Genk y Ferencváros, según país