Europa League: KRC Genk y Ferencváros se encuentran en la fecha 2

Todo lo que tienes que saber en la previa de KRC Genk vs Ferencváros. El duelo, a disputarse en el estadio Luminus Arena mañana, comenzará a las 14:00 horas y será dirigido por Anastasios Sidiropoulos.
KRC Genk y Ferencváros se enfrentan mañana, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Luminus Arena. El partido corresponde a la fecha 2 de la Europa League.
Así llegan KRC Genk y Ferencváros
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de KRC Genk en partidos de la Europa League
KRC Genk sacó un triunfo frente a Rangers, con un marcador 1-0.
Últimos resultados de Ferencváros en partidos de la Europa League
En la fecha anterior, Ferencváros logró empatar 1-1 ante Viktoria Plzen..
El árbitro encargado de dirigir el partido será Anastasios Sidiropoulos.
Horario KRC Genk y Ferencváros, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas