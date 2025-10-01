Europa League: Olympique Lyon se enfrenta ante la visita Red Bull Salzburgo por la fecha 2

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

Olympique Lyon y Red Bull Salzburgo se enfrentan en el Groupama Stadium, con el arbitraje de Andris Treimanis. El duelo se jugará mañana desde las 14:00 horas.

Olympique Lyon se enfrenta mañana ante Red Bull Salzburgo para disputar el partido por la fecha 2, en el Groupama Stadium, desde las 14:00 horas.

Así llegan Olympique Lyon y Red Bull Salzburgo

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Europa League

Olympique Lyon ganó por 1-0 el juego pasado ante FC Utrecht.

Últimos resultados de Red Bull Salzburgo en partidos de la Europa League

Red Bull Salzburgo cayó 0 a 1 ante Porto.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andris Treimanis.

Horario Olympique Lyon y Red Bull Salzburgo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

