Europa League: Por la fecha 2, SK Brann recibirá a FC Utrecht

Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre SK Brann y FC Utrecht. El partido se jugará en el estadio Brann Stadion mañana a las 11:45 horas. Será arbitrado por Aliyar Aghayev.

Desde las 11:45 horas, SK Brann y FC Utrecht se enfrentan mañana por la fecha 2 de la Europa League en el estadio Brann Stadion.

Así llegan SK Brann y FC Utrecht

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de SK Brann en partidos de la Europa League

SK Brann buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Lille.

Últimos resultados de FC Utrecht en partidos de la Europa League

A FC Utrecht no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Olympique Lyon.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Aliyar Aghayev.

Horario SK Brann y FC Utrecht, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

Tags
SK Brann FC Utrecht Europa League

En Vivo

