Europa League: Por la fecha 2 se enfrentarán Celtic y SC Braga

Todos los detalles de la previa del partido entre Celtic y SC Braga, que se jugará mañana desde las 11:45 horas en el estadio Celtic Park. Dirige Tobias Stieler.

Celtic aguarda mañana la visita de SC Braga, para jugar el partido por la fecha 2 de la Europa League, a partir de las 11:45 horas.

Así llegan Celtic y SC Braga

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Celtic en partidos de la Europa League

Celtic igualó 1-1 frente a Estrella Roja.

Últimos resultados de SC Braga en partidos de la Europa League

SC Braga viene de un triunfo 1 a 0 frente a Feyenoord.

Tobias Stieler fue designado para controlar el partido.

Horario Celtic y SC Braga, según país