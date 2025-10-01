Europa League: Por la fecha 2 se enfrentarán Celtic y SC Braga

Todos los detalles de la previa del partido entre Celtic y SC Braga, que se jugará mañana desde las 11:45 horas en el estadio Celtic Park. Dirige Tobias Stieler.
Celtic aguarda mañana la visita de SC Braga, para jugar el partido por la fecha 2 de la Europa League, a partir de las 11:45 horas.
Así llegan Celtic y SC Braga
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Celtic en partidos de la Europa League
Celtic igualó 1-1 frente a Estrella Roja.
Últimos resultados de SC Braga en partidos de la Europa League
SC Braga viene de un triunfo 1 a 0 frente a Feyenoord.
Tobias Stieler fue designado para controlar el partido.
Horario Celtic y SC Braga, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas