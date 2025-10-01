Últimas Noticias
Europa League: Bologna y Friburgo se miden por la fecha 2

Palpitamos la previa del choque entre Bologna y Friburgo. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Nenad Minakovic.

Bologna ejercerá mañana la localía ante Friburgo, desde las 11:45 horas y en el marco de la fecha 2 de la Europa League.

Así llegan Bologna y Friburgo

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Europa League

Bologna quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Aston Villa por un resultado de 0 a 1.

Últimos resultados de Friburgo en partidos de la Europa League

Friburgo llega con ventaja tras derrotar a FC Basel con un marcador 2 a 1.

Nenad Minakovic es el elegido para dirigir el partido.

Horario Bologna y Friburgo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

