Europa League: Bologna y Friburgo se miden por la fecha 2

Palpitamos la previa del choque entre Bologna y Friburgo. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Nenad Minakovic.
Bologna ejercerá mañana la localía ante Friburgo, desde las 11:45 horas y en el marco de la fecha 2 de la Europa League.
Así llegan Bologna y Friburgo
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Europa League
Bologna quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Aston Villa por un resultado de 0 a 1.
Últimos resultados de Friburgo en partidos de la Europa League
Friburgo llega con ventaja tras derrotar a FC Basel con un marcador 2 a 1.
Nenad Minakovic es el elegido para dirigir el partido.
Horario Bologna y Friburgo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas