Europa League: Celta y Bologna se encuentran en la fecha 6

Todo lo que tienes que saber en la previa de Celta vs Bologna. El duelo, a disputarse en el estadio el Estadio de Balaídos mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Radu Petrescu.

Celta y Bologna se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio el Estadio de Balaídos. El partido corresponde a la fecha 6 de la Europa League.

Así llegan Celta y Bologna

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Europa League

Celta cayó 2 a 3 ante Ludogorets en el Ludogorets Arena. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 11 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Europa League

Bologna llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-1 a Red Bull Salzburgo. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 4 en su arco.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Radu Petrescu.

Horario Celta y Bologna, según país